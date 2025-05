Grundsteinlegung für IBA’27-Projekt in Stuttgart-Zuffenhausen SWSG baut neues Quartier mit 400 Wohnungen, Kita und Senioren-WG

Eines der größten Wohnungsbauprojekte in der Landeshauptstadt entsteht an der Böckinger Straße in Zuffenhausen. Bis Ende 2027 will die SWSG ein neues Quartier mit 400 Wohnungen sowie einer sozialen Mitte erstellen.