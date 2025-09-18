Viele Strahlende Gesichter im Wizemann. Gemeinsam mit prominenten Gästen und Leserinnen und Lesern hat die StZ dort ihren 80. Geburtstag gefeiert. Hier sehen Sie die Bilder.
18.09.2025 - 17:03 Uhr
Ein runder Geburtstag, ein runder Abend: Die Stuttgarter Zeitung hat ihren 80. Geburtstag im Wizemann gefeiert. Rund 550 Gäste erlebten ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit einem Mix aus Interviews, Musik und Tanz. Prominente Gesprächspartner waren Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Trumpf-Vorstandschefin Nicola Leibinger-Kammüller.