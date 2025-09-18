Viele Strahlende Gesichter im Wizemann. Gemeinsam mit prominenten Gästen und Leserinnen und Lesern hat die StZ dort ihren 80. Geburtstag gefeiert. Hier sehen Sie die Bilder.

Ein runder Geburtstag, ein runder Abend: Die Stuttgarter Zeitung hat ihren 80. Geburtstag im Wizemann gefeiert. Rund 550 Gäste erlebten ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit einem Mix aus Interviews, Musik und Tanz. Prominente Gesprächspartner waren Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Trumpf-Vorstandschefin Nicola Leibinger-Kammüller.

Auch bekannte Stuttgarter Persönlichkeiten waren dabei: der Tänzer und Choreograf Eric Gauthier, VfB-Sportdirektor Christian Gentner, die frühere Weltklasseturnerin Kim Bui, der Geschäftsführende Intendant der Staatstheater Stuttgart. Marc-Oliver Hendriks, Lebensmittelretter Harry Pfau und die Food- und Reisebloggerin Yules.

Wie zeitgemäß man mit 80 Jahre sein kann, führte dort auch das vor Ideen sprühende Stuttgarter Kammerorchester vor, das ebenfalls am 18. September 1945 Geburtstag hat, dem Tag, an dem die erste Ausgabe der Stuttgarter Zeitung erschien. Und falls irgendwo noch Staub in den Kleidern gesessen haben sollte, dann schüttelte spätestens Eric Gauthier ihn aus den Kleidern, als er das Publikum im Wizemann zum Tanzen brachte und in strahlende Gesichter blickte. Das Echo auf den Abend: viel Applaus!