80 Jahre Stuttgarter Zeitung Sahnewaffeln und Zeitungsträume: eine ehemalige StZ-Redakteurin erzählt
Beide sind Jahrgang 1945: die bürgerlich-liberale Stuttgarter Zeitung und eine ehemalige Redakteurin aus einem Gablenberger Arbeiterhaushalt.
Die Stuttgarter Zeitung gehörte zu unserem Gablenberger Haushalt wie das Loba-Bohnerwachs und das Palmin-Tafelfett, mit dem meine Oma die Fleischküchla gebraten hat. Die Wohnverhältnisse im Mietshaus Wunnensteinstraße 46 waren eng. Wir logierten zu fünft mit meinen Eltern und Großeltern väterlicherseits in drei Zimmern, einer schmalen Küche samt noch schmälerer Veranda und einem schlauchartigen Klo. Gewaschen haben wir uns in einer Emailleschüssel auf dem „Ablauf“, wie man die steinerne Spüle in der Küche nannte. Einmal die Woche wurde in der Waschküche im Keller der Ofen geheizt, damit warmes Wasser in eine frei stehende Wanne fließen konnte. Die Badezeiten waren zugeteilt für die sieben Wohnungen.