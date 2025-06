80 Jahre UN: Den Vereinten Nationen droht die Bedeutungslosigkeit

António Guterres zeigt unerwartet Mut. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen prangert die USA offen an: „Ich bin zutiefst beunruhigt über die heutige Anwendung von Gewalt durch die Vereinigten Staaten gegen den Iran“, erklärt Guterres am vergangenen Samstag in New York. Die US-Beteiligung an Israels Krieg gegen das Mullah-Regime sei eine „direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit“.