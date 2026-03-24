Die Digitalbank will mit Milliardensummen die globale Bankenbranche umkrempeln. Auch im hart umkämpften deutschen Markt gewinnt der Konkurrent von Trade Republic und N26 jetzt immer mehr Kunden.
London - Europas führende Digitalbank Revolut kommt auf dem umkämpften deutschen Bankenmarkt voran. In Deutschland habe Revolut das stärkste Jahr seit dem Markteintritt mit mehr als 800.000 neuen Kunden verzeichnet, teilte das Unternehmen bei der Bilanzvorlage in London mit. Insgesamt habe man damit nun rund drei Millionen Kunden hierzulande.