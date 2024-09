Prad Pitt und George Clooney spielen in „Wolfs“ zwei Fixer, Nicholas Hoult ist in „The Order“ ein Rechtsextremist, und Adrien Brody verwandelt sich in „The Brutalist“ in einen ungarischen Architekten: Eindrücke von den Filmfestspielen in Venedig.

Patrick Heidmann 01.09.2024 - 21:50 Uhr

Nachdem die ersten Tage der Internationalen Filmfestspiele in Venedig in diesem Jahr dominiert waren von komplexen Frauenfiguren und den Ausnahme-Schauspielerinnen, die sie verkörpern, machten sich am ersten Festival-Wochenende in Italien nun auch die Männer mit Vehemenz bemerkbar. Nicht zuletzt, weil mit Brad Pitt und George Clooney zwei echte Superstars dem Lido einen Besuch abstatteten. Und zwar gemeinsam – und mit einem neuen Film im Gepäck.