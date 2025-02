In der Nähe von Göttingen kommt ein Senior gewaltsam ums Leben. Nach seiner 22 Jahre alten Untermieterin wird mit Hochdruck gefahndet. Nun melden die Ermittler einen Erfolg.

dpa 04.02.2025 - 15:49 Uhr

Rosdorf - Eineinhalb Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 81-Jährigen im Landkreis Göttingen haben Ermittler die mutmaßliche Täterin in Spanien festgenommen. Die 22-Jährige sei in Andalusien in Haft und soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach der Frau wurde mit einem Europäischen Haftbefehl wegen Mordes gefahndet.