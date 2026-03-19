Nach zahlreichen Einbrüchen in Gartenhäuser sitzen vier Männer in Untersuchungshaft. Ein Vater und sein Sohn sollen an einer Serie von 82 Taten beteiligt gewesen sein.

red/dpa/lsw 19.03.2026 - 13:47 Uhr

Nach einer Serie von Einbrüchen in Gartenhäuser im Landkreis Heilbronn hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen – darunter auch einen Vater und seinen Sohn. Den Männern im Alter zwischen 20 und 42 Jahren werden insgesamt 82 Taten mit einem Schaden von rund 85.000 Euro zugerechnet, darunter 63.000 Euro an Diebesgut, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.