Plötzlich verschwindet eine 84-jährige Frau aus ihrem Haus. Es ist die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. Die Polizei vermutet ein Verbrechen.
03.02.2026 - 13:24 Uhr
Tucson - Die 84-jährige Mutter von US-TV-Moderatorin Savannah Guthrie ist verschwunden und nach erster Einschätzung der Polizei aus ihrem eigenen Haus im Bundesstaat Arizona entführt worden. "Nach allem, was wir am Tatort gesehen haben, gehen wir von einem Verbrechen aus", sagte Chris Nanos, der Sheriff von Pima County nahe Tucson, auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).