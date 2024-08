Wichtigstes Volksfest in Bietigheim startet - dieses Jahr wieder mit Feuerwerk

Der Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen steht Ende August wieder an. Neben dem Programm rund ums Pferd ist auch für Besucher gesorgt, die lieber Autoscooter fahren oder eine Ausstellung besuchen. Alle Infos im Überblick.

Die Stadt setzt beim 88. Pferdemarkt in Bietigheim vom 30. August bis 3. September auf ein bewährtes Programm. Reitshows, Pferdesport, Volksfest und Vergnügungspark – die Kombination zieht jährlich mehrere Hunderttausend Menschen an. Die Eröffnung des Festzeltes Göckelesmaier und der Fassanstich ist am Freitagabend um 20 Uhr wieder Oberbürgermeister Jürgen Kessing vorbehalten. Und noch etwas bleibt gleich: Der Gemeinderat hat entschieden, dass 2024 und 2025 Sonntagabend ein Feuerwerk stattfindet. Danach wird beraten, ob die Tradition beibehalten wird.