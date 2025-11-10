Christine und Holger Friedrich wachsen in der DDR auf. Doch das Regime nimmt ihnen die Luft zum Atmen. Kurz vor dem Mauerfall fliehen sie im Trabi über Ungarn nach Sinsheim.
09.11.2025 - 08:17 Uhr
Seine Familie habe dem SED-Regime schon immer äußerst kritisch gegenüber gestanden, sagt Holger Friedrich. Vor allem sein Großvater, der in früheren Jahren gegen die Nazis gekämpft hatte, lehrte ihn, politische Systeme zu hinterfragen. Als junger Mann musste Friedrich 18 Monate lang bei der Nationalen Volksarmee dienen. Was er dort gesehen und erlebt habe, habe ihn erschüttert, sagt er, ohne ins Detail zu gehen.