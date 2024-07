Highway to Wasen – das größte Konzert in der Geschichte Stuttgarts

Highway to Hell? Der Highway führt auf den Wasen! Die Anreise am Mittwochnachmittag verläuft ruhig bei bester Stimmung – ohne Staus, da die meisten „öffentlich“ kommen. Mit 90 000 Fans erlebt Stuttgart bei AC/DC das größte Konzert in seiner Geschichte.

Uwe Bogen 17.07.2024 - 17:00 Uhr

„Back in Black“, so heißt das 1980 erschienene Dauerbrenneralbum von AC/DC, das nach Michael Jacksons „Thriller“ auf Platz zwei der meistverkauften Musikproduktionen der Welt steht und 44 Jahre nach Erscheinen erstmals an die Spitze der deutschen Albumcharts gesprungen ist. Zurück in Schwarz – der Highway to Wasen führt am Mittwoch bereits optisch vor, worum es am Stuttgarter Feiertag des Schwermetalls geht. Die überwiegend schwarz gekleideten Massen sind zurück, um die Giganten aus Australien zu feiern – und ein bisschen auch ihre eigene Jugend.