Der Sonnenuntergang ist atemberaubend, 90 000 Fans stehen dicht an dicht auf dem Wasen. Wer nach vorn in den Golden Circle will,kämpft sich durch. Nach AC/DC kann man die Uhr stellen. Um 19.58 Uhr startet das Intro, um 20 Uhr legt die Band los. Riesenjubel!

In seiner roten Schuluniform rennt Angus Young, der 69-jährige Gitarrengott von AC/DC, wie ein Derwisch auf der Bühne hin und her. Die Rockgiganten sind laut, acht Lautsprechertürme stehen auf dem Cannstatter Wasen – aber der Jubel des Publikums ist laut und heftig.

Die Garderobe der Band befindet sich in der Schleyerhalle. Von dort werden Angus Young und seine Kollegen zur Wasenbühne chauffiert. Bei AC/DC klappt alles wie am Schnürchen – seit 50 Jahren. Pünktlich geht es los, damit das Konzert, wie geplant, um 22.15 Uhr enden kann – rechtzeitig zum festgelegten Lärmende um 22.30 Uhr.

Beim größten Konzert in der Geschichte von Stuttgart ist das Wetter perfekt für ein Open Air. Das Bier kostet sieben Euro. Wer nicht anstehen will, kann sich einen Becher von fliegenden Händlern, alle schwarzhäutig, füllen lassen. Die Fans tragen zu 90 Prozent Schwarz. Viele haben sich am Eingang rote Teufelshörnchen für 20 Euro gekauft. Ohrenstöpsel gibt es umsonst. Um besser sehen zu können, steigen viele auf die Dixiklo-Kabinen. Das Rote Kreuz hat bei der Hitze viel zu tun. Im Minutentakt werden Menschen mit Kreislaufproblemen in den Backstage-Bereich auf der Trageliege gefahren, wo die DRK-Wagen stehen.

Das nächste Konzert ist am 21. Juli in Bratislawa

Das Publikum ist quer durch die Generationen begeistert. Die Männer sind leicht in der Überzahl. Viele machen die „Pommesgabel“, wie der Heavy-Metal-Gruß mit den Händen genannt wird – mit dem Wolfsgruß hat das nichts zu tun. Die Band wird nach dem Konzert Stuttgart verlassen und nach Wien fahren. Dort legen AC/DC eine Pause ein, bevor sie am 21. Juli in Bratislava rocken. Die Band ist 50 Jahre alt – und voller Energie.