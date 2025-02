Mit einem Schockanruf soll ein Senior aus Neugereut um mehrere Zehntausend Euro gebracht werden. Als er auf dem Weg zur Bank ist, um das Geld abzuheben, trifft er jedoch auf eine Polizeistreife. Und dann fliegt nicht nur der Schwindel auf.

Sebastian Steegmüller 07.02.2025 - 16:46 Uhr

Es sind ausgesprochen fiese Maschen: Quasi täglich werden in der Landeshauptstadt vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger von Trickbetrügern angerufen, um mit verschiedenen Maschen an deren Hab und Gut zu gelangen. Am Donnerstag setzten die Täter auf den sogenannten Schockanruf. Sie gaukelten einem 90 Jahre alten Mann aus Neugereut am Telefon vor, dass sein Geld auf der Bank nicht sicher sei, er es dringend abheben und anschließend einem Staatsanwalt übergeben müsse.