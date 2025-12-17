Armin Mueller-Stahl hat zahlreiche Rollen gespielt, in Kino- und Fernsehfilmen, aber auch in Serien. Einige seiner Werke sind besonders sehenswert. Eine Auswahl zum 95. Geburtstag des Stars.
Sierksdorf/Schwerin (dpa/mv) - Schauspieler Armin Mueller-Stahl gehört zu den wenigen Künstlern, die sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Erfolge feierten. Später gelangen ihm auch in Hollywood hochgelobte Filme. Für seine Verdienste um die deutsche und internationale Filmkultur wird der Schauspieler mit dem Ehrenpreis des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Die Auszeichnung "Goldener Ochse" soll am 9. Mai 2026 in Schwerin überreicht werden. Zu seinem heutigen 95. Geburtstag eine Auswahl bedeutender Filme: