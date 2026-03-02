950-Jahr-Jubiläum Ein Hauch von Hollywood weht durch Dagersheim
Schluss, aus, vorbei: Mit der Vorführung der Dokumentation enden die Feierlichkeiten zu „950 Jahre Dagersheim“. Der Film ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Zeitgeschichte geworden.
Der Duft von frischem Popcorn weht am Samstagabend durch die Dagersheimer Festhalle. Den Gang zwischen den Stuhlreihen ziert ein roter Teppich. Über der Bühne hängt eine Leinwand. Schon auf den ersten Blick wird deutlich: Dieser Abend wird ungewöhnlich, um nicht zu sagen außergewöhnlich. Was den Zuschauern geboten wird, ist nämlich nicht nur ein filmischer Rückblick auf die Festivitäten des vergangenen Jubiläumsjahres – es ist ein Blick in die Dagersheimer Seele.