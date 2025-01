Das Jubiläum wird in Botnang groß gefeiert

Botnang feiert sein 950-Jahr-Jubiläum mit mehr als 60 Veranstaltungen. Dank einer Erbschaft stehen den Organisatoren dafür mehrere Hunderttausend Euro zur Verfügung. Mit dem Geld sollen auch nachhaltige Projekte umgesetzt werden.

Torsten Ströbele 30.01.2025 - 13:11 Uhr

„Gemeinsam denken – gemeinsam feiern“: So wollen die Botnangerinnen und Botnanger das Jahr 2025 angehen. Anlass ist die erste urkundliche Erwähnung des heutigen Stadtbezirks anno 1075 – also vor 950 Jahren. Seit Sommer 2022 machen sich die Einwohnerinnen und Einwohner Gedanken darüber, wie sie ds Jubiläum begehen wollen. Mittlerweile sind gut 80 Personen in elf Gruppen aktiv. Die Federführung hat der Bürgerverein übernommen.