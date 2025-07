Vom 25. bis 27. Juli steht Botnang Kopf: Das Kuckucksfest verwandelt das Gelände rund um die Franz-Schubert-Schule an der Schumannstraße in eine Festmeile. Gefeiert wird das 950-Jahr-Jubiläum Botnangs.

Los geht es am Freitagabend mit einem Festakt in der Turn- und Versammlungshalle. Von 18.30 bis 19.30 Uhr können geladene Gäste der Rede von Oberbürgermeister Frank Nopper lauschen. Ein ganz besonderer musikalischer Moment erwartet das Publikum dann, wenn „60 Stimmen für Botnang“ erklingen: Der Liederkranz wird gemeinsam mit der Musikalischen Vereinigung und den Harmonikafreunden auftreten. Ab 19.30 Uhr geht das Fest auf dem Schulhof weiter – mit dem Botnanger Büttel und der Band „Sir Long and the Dongs“.

Die schnellste Klinge wird gesucht

Musikalisch geht es am Samstagabend mit „Red Fox“ in die nächste Runde. Zuvor sorgt DJ Wolle vom Radiosender „Die Neue 107.7“ für Partystimmung. Ab 14.30 Uhr zeigen auch Vereine auf der Bühne, was sie können. Sportführungen warten und musikalische Darbietungen sind geplant. Die Fechter des MTV Stuttgart suchen „Die schnellste Klinge Botnangs“ und laden zum Mitmachen ein. Eine Spielstraße lädt zum Toben und Entdecken ein. Bei der Nikolauspflege kann die inklusive Sportart Showdown ausprobiert werden.

Am Sonntag klingt das Fest aus: Es gibt einen ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr, gefolgt von einem Weißwurstfrühstück mit der Linda Kyei Swing Band.