Gern wird in Calw das Dichterwort des großen Sohnes Hermann Hesse bemüht. Vor allem, wenn es was zu feiern gibt, wie nun das 950-Jahr-Jubiläum.

Maren Recken 16.06.2025 - 13:54 Uhr

Womöglich war der große Dichter nicht ganz unvoreingenommen, immerhin hat er 1877 in Calw das Licht der Welt erblickt. Und so schrieb Hermann Hesse: „Zwischen Bremen und Neapel, zwischen Wien und Singapore habe ich manche hübsche Stadt gesehen […]. Die schönste Stadt von allen aber, die ich kenne, ist Calw an der Nagold, ein kleines, altes, schwäbisches Schwarzwaldstädtchen.“