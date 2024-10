Auf der A 8 bei Leonberg kippt ein Wohnwagen um. Verletzt ist vermutlich niemand – dafür staut es sich kräftig.

Sophia Herzog 09.10.2024 - 15:41 Uhr

Ein Wohnwagen ist am Mittwoch um 13.45 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart umgekippt – kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West. Das meldet die Polizei. Diese gibt außerdem an, dass bei dem Unfall bislang keine Verletzten zu beklagen sind. Weitere Details über die Ursache und den Hergang des Unfalls sind noch nicht bekannt. Die Polizei ist vor Ort.