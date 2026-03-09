Der Winter hat auf der A 81 seine Spuren hinterlassen, die ausgebessert werden müssen. Die Autobahn wird darum nachts zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gesperrt.

Wolfgang Berger 09.03.2026 - 18:15 Uhr

Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Wie die für den Autobahnausbau zuständige Gesellschaft Deges mitteilt, wird in der Nacht von Mittwoch, 11. März, 22 Uhr, bis Donnerstag, 12. März, 5 Uhr, die A 81 in Richtung Singen zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke über Sindelfingen ist ausgeschildert.