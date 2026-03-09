Der Winter hat auf der A 81 seine Spuren hinterlassen, die ausgebessert werden müssen. Die Autobahn wird darum nachts zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gesperrt.

Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Wie die für den Autobahnausbau zuständige Gesellschaft Deges mitteilt, wird in der Nacht von Mittwoch, 11. März, 22 Uhr, bis Donnerstag, 12. März, 5 Uhr, die A 81 in Richtung Singen zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke über Sindelfingen ist ausgeschildert.

 

Zwei Nächte in Folge Vollsperrung auf der A 81

In der Nacht von Donnerstag, 12. März, 22 Uhr bis Freitag, 13. März, 5 Uhr wird dann die A 81 in Richtung Stuttgart von der AS Böblingen-Hulb bis zum Kreuz Stuttgart voll gesperrt. Hier wird der Verkehr ab Böblingen-Hulb durch Böblingen und Sindelfingen und über die Kreisstraße zur AS Stuttgart-Vaihingen umgeleitet.

Grund für die nächtlichen Vollsperrungen sind dringend erforderliche Reparaturen von Fahrbahnschäden, die in der langen Winterperiode entstanden sind. Die Arbeiten werden gemeinsam von DEGES und Autobahn GmbH durchgeführt.