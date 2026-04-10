Die Osterferien enden in zahlreichen Bundesländern an diesem Wochenende. Das bedeutet: Rückreiseverkehr auf den Autobahnen. Auch die A 81 und A 8 sind dabei stark belastet.
10.04.2026 - 07:02 Uhr
Die Osterferien gehen an diesem Wochenende, 10. bis 12. April, in vielen Bundesländern zu Ende. Die ADAC-Verkehrsprognose sieht für diese Tage eine hohe Staugefahr auf den Autobahnen – wenngleich die Vorhersage an keinem der drei Tage so tiefrot ist wie etwa am Gründonnerstag oder dem Freitag unmittelbar vor den Ferien.