Die Osterferien enden in zahlreichen Bundesländern an diesem Wochenende. Das bedeutet: Rückreiseverkehr auf den Autobahnen. Auch die A 81 und A 8 sind dabei stark belastet.

Die Osterferien gehen an diesem Wochenende, 10. bis 12. April, in vielen Bundesländern zu Ende. Die ADAC-Verkehrsprognose sieht für diese Tage eine hohe Staugefahr auf den Autobahnen – wenngleich die Vorhersage an keinem der drei Tage so tiefrot ist wie etwa am Gründonnerstag oder dem Freitag unmittelbar vor den Ferien.

Stauprognose: Es wird wohl nicht ganz so schlimm wie zu Beginn der Ferien Heißt: Zum Ende der Osterferien sieht es wohl etwas besser aus. „Der Reiseverkehr ist deutlich geringer als zum Osterferien-Beginn Ende März“, schreibt der Automobilclub ADAC. Viele Osterurlauber würden nicht erst am letzten Ferienwochenende zurückkehren, sondern bereits in den Tagen davor. „Auch der Berufsverkehr unter der Woche ist etwas geringer als sonst üblich.“ Allerdings dürften der Samstag und Sonntag besonders staugefährdet sein.

Für den Verkehr in und rund um Leonberg ist der Engelbergtunnel der A 81 nach wie vor das entscheidende Nadelöhr – er findet sich auch auf der ADAC-Liste der besonders staugefährdeten Abschnitte. Von Heilbronn kommend ist nach dem schweren Brand in der Weströhre vom 3. März weiterhin nur eine Fahrspur offen.

Auch die A 8 taucht in der Stauprognose des ADAC auf, unter anderem mit dem Abschnitt zwischen Karlsruhe und Stuttgart – also die Strecke mit der Baustelle an der Enztalquerung und Autobahndreieck Leonberg.

Osterferien: Die Nachzügler kehren vom 17. bis 19. April heim

Vergleichsweise wenig belastet dürften die Autobahnen dann am Wochenende des 17. bis 19. April sein, wenn auch im Saarland und in Thüringen die Ferien enden und vielleicht noch ein paar Nachzügler unterwegs sind. Wegen der vielen Baustellen könne es aber regional zu Verzögerungen kommen, wie der ADAC schreibt. Denn der Berufsverkehr sei deutschlandweit dann wieder so stark wie üblich.