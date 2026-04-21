Rund eineinhalb Monate nach dem verheerenden Lkw-Brand im Autobahntunnel bei Leonberg öffnet in der beschädigten Weströhre eine weitere Spur – ein Zwischenschritt Richtung Normalität.
21.04.2026 - 16:46 Uhr
Pendler und Reisende auf der A 81 und im Leonberger Umland können bald aufatmen. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Dienstagnachmittag mitteilte, wird am kommenden Samstag, 25. April, eine zweite Fahrspur in der Weströhre des Engelbergtunnels in Richtung Autobahndreieck Leonberg öffnen. Die Freigabe erfolge im Laufe des Vormittags.