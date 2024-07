Als eine unbekannte Person auf der A81 bei Ludwigsburg den Fahrstreifen wechselt, erschrickt eine 21-Jährige Autofahrerin und verursacht einen Unfall. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

may 12.07.2024 - 11:37 Uhr

Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag die Leitplanke auf der A81 bei Ludwigsburg gerammt. Die Frau fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem VW Polo auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Heilbronn, wie die Polizei mitteilte. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd sei eine noch unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vor der 21-Jährigen unvermittelt vom linken auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Das abrupte Manöver erschreckte laut der Polizei die junge Frau. Die 21-Jährige lenkte nach links und prallte mit ihrem Polo in die dortige Leitplanke.