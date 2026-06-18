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A 81 bei Sindelfingen Neue Fahrbahn Richtung Stuttgart soll im August freigegeben werden

A 81 bei Sindelfingen: Neue Fahrbahn Richtung Stuttgart soll im August freigegeben werden
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Der hier noch dunkle Bereich an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost ist inzwischen betoniert und wird voraussichtlich im August für den Verkehr freigegeben. Foto: Stefanie Schlecht

Eine riesige Maschine hat in den vergangenen Wochen die A 81-Fahrbahn bei Sindelfingen-Ost betoniert. Nun wurde das Ausbauende beim Kreuz Stuttgart erreicht.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Wer in letzter Zeit nachts auf der A 81 bei Sindelfingen unterwegs war, konnte ein großes Gefährt beobachten, das sich Zentimeter für Zentimeter Richtung Kreuz Stuttgart vorgearbeitet hat. Es handelt sich um einen Betonfertiger, der die neue Betonfahrbahn auf der Autobahn baut.

 

Im Zuge des sechsspurigen Ausbaus zwischen Böblingen-Hulb und dem Ausbauende kurz vor dem Kreuz Stuttgart bekommt die A 81 auch einen neuen Belag. Statt auf Asphalt setzt die Deges, die den Ausbau plant und koordiniert, auf Beton, der als langlebiger und widerstandsfähiger gilt.

Der hier noch dunkle Bereich auf der rechten Seite in Richtung Kreuz Stuttgart ist inzwischen betoniert. Foto: Stefanie Schlecht

Betonfertiger baut Fahrbahnen auf A 81

Die Autobahn wird abschnittsweise betoniert. Zuletzt war der Betonfertiger zwischen Sindelfingen-Ost und dem Kreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Vergangene Woche hat er das Ausbauende beim Kreuz Stuttgart erreicht, teilt Deges-Sprecherin Pia Verheyen mit. Aktuell würden noch Lücken nachgeholt und ein kleinerer Betonfertiger kümmere sich um die Einfädelspur an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost.

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Bis die Fahrbahn für Autos wieder freigegeben wird, dauert es aber noch. Nach dem Bau der Fahrbahn fallen weitere Arbeiten an. Der Beton muss circa 14 Tage aushärten und die Oberfläche bearbeitet werden, damit sie griffiger und leiser wird. Danach müssen noch Kabel verlegt, Markierungen angebracht und Schilder aufgestellt werden. „Voraussichtlich im Laufe des Augusts wird die neue Fahrbahn in diesem Bereich für den Verkehr freigegeben“, teilt Verheyen mit.

Freigabe dürfte Verkehr entspannen

Ein Schritt, der vor allem die Verkehrssituation an der Anschlussstelle Böblingen-Ost entspannen dürfte. Denn aktuell macht die Autobahn kurz hinter der Anschlussstelle einen Schwenk, damit die Fahrbahn Richtung Stuttgart frei ist und auf ihr gebaut werden kann. Der Schwenk hat zur Folge, dass Autofahrer, die bei Böblingen-Ost auf die A 81 auffahren, nur eine sehr kurze Einfädelspur zur Verfügung haben. Und das führt dazu, dass sich an dieser Stelle häufig der Verkehr staut. Wird die neue Betonfahrbahn Richtung Stuttgart freigegeben, wird die Auffahrt wieder länger.

Auf den Betonfertiger wartet derweil schon der nächste Abschnitt. Bis zum Spätsommer wird laut Verheyen auch die Fahrbahn der nördlichen Tunnelröhre betoniert sein.

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