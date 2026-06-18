A 81 bei Sindelfingen Neue Fahrbahn Richtung Stuttgart soll im August freigegeben werden
Eine riesige Maschine hat in den vergangenen Wochen die A 81-Fahrbahn bei Sindelfingen-Ost betoniert. Nun wurde das Ausbauende beim Kreuz Stuttgart erreicht.
Eine riesige Maschine hat in den vergangenen Wochen die A 81-Fahrbahn bei Sindelfingen-Ost betoniert. Nun wurde das Ausbauende beim Kreuz Stuttgart erreicht.
Wer in letzter Zeit nachts auf der A 81 bei Sindelfingen unterwegs war, konnte ein großes Gefährt beobachten, das sich Zentimeter für Zentimeter Richtung Kreuz Stuttgart vorgearbeitet hat. Es handelt sich um einen Betonfertiger, der die neue Betonfahrbahn auf der Autobahn baut.