 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag

A 81 in Sindelfingen und Böblingen Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag

A 81 in Sindelfingen und Böblingen: Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag
1
Erstmals können Autofahrer direkt am Breuningerland zwischen Sindelfingen und Böblingen unter der Autobahn hindurch fahren. Foto: Stefanie Schlecht

Die neue Unterführung zwischen Sindelfingen und Böblingen – direkt am Breuningerland – öffnet Ende der Woche. Was Autofahrer wissen müssen.

Böblingen: Julia Theermann (the)

Bevor die neue Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen am Breuningerland eröffnet wird, kommt am Donnerstag, 19. März, noch eine Sperrung auf die Autofahrer zu. Das hat die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) mitgeteilt.

 

Durch die neue Unterführung führt die verlängerte Tilsiter Straße unter der Autobahn 81 hindurch in Richtung der Böblinger Mineraltherme. Noch in diesem Jahr soll damit auch die direkte Auffahrt auf die Autobahn Richtung Stuttgart und Richtung Singen möglich sein. Die Anschlussstelle Böblingen-Ost wird damit zum Vollanschluss – direkt am Sindelfinger Industriegebiet. Am Freitagabend, 20. März, sollen erst einmal die Unterführung sowie die Einfahrt auf die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart durch die Unterführung geöffnet werden. Von der Autobahnausfahrt Böblingen-Ost ist dann auch Linksabbiegen nach Sindelfingen möglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Ausbau der A 81 bei Böblingen: Die ersten Autos rollen wohl erst 2027 durch den Tunnel

Ausbau der A 81 bei Böblingen Die ersten Autos rollen wohl erst 2027 durch den Tunnel

Der Lärmschutzdeckel über der Autobahn zwischen Böblingen und Sindelfingen wird wohl erst Anfang 2027 fertig. Bis dahin warten auf die Städte sowie die Autobahnnutzer noch einige Entbehrungen.

Um den sogenannten Durchstich im Sindelfinger Osten an die A 81 anzuschließen, muss die Ausfahrt am Donnerstagvormittag für einige Stunden gesperrt werden. Von 9.30 bis voraussichtlich 12.30 Uhr ist an der Anschlussstelle Böblingen-Ost die Ausfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollen stattdessen die Ausfahrt an der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen benutzen.

Weitere Themen

Nach Sexualdelikt auf dem Flugfeld: „Ich fühle mich sicher – aber manche machen hier schon Stress“

Nach Sexualdelikt auf dem Flugfeld „Ich fühle mich sicher – aber manche machen hier schon Stress“

Zwei Jugendliche sollen vergangene Woche auf dem Böblinger Flugfeld eine 17-Jährige vergewaltigt haben. Was macht das mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort?
Von Eddie Langner
Infrastrukturprojekt in Nufringen: Netze BW investiert eine Million Euro in Nufringen

Infrastrukturprojekt in Nufringen Netze BW investiert eine Million Euro in Nufringen

In Nufringen werden drei Umspannstationen gebaut und Teile des Mittelspannungsnetzes erneuert.
Von Ulrich Stolte
Holzgerlingen: Obwohl privat geböllert wurde: Silvester-Feuerwerk für alle wird wiederholt

Holzgerlingen Obwohl privat geböllert wurde: Silvester-Feuerwerk für alle wird wiederholt

Das zentrale Silvester-Feuerwerk in Holzgerlingen soll wiederholt werden. Ein Experte erteilt teuren Drohnen- und Lasershows eine klare Absage.
Von Melissa Schaich
A 81 in Sindelfingen und Böblingen: Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag

A 81 in Sindelfingen und Böblingen Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag

Die neue Unterführung zwischen Sindelfingen und Böblingen – direkt am Breuningerland – öffnet Ende der Woche. Was Autofahrer wissen müssen.
Von Julia Theermann
Artenschutz in Weil der Stadt: Amphibien in Schockstarre: Wenn eine Anpassung zur tödlichen Falle wird

Artenschutz in Weil der Stadt Amphibien in Schockstarre: Wenn eine Anpassung zur tödlichen Falle wird

Die Reise von Amphibien zu ihren Laichgewässern ist voller Gefahren. Der Verein Vogel- und Naturfreunde Merklingen kämpft für Frösche und Kröten. Wir waren dabei.
Von Annette Frühauf
Sportplatz in Leonberg: Unbekannter beschädigt Rasen, Geländer und Flutlicht

Sportplatz in Leonberg Unbekannter beschädigt Rasen, Geländer und Flutlicht

Die Polizei ermittelt wegen einer zerstörerischen Fahrt auf dem Sportgelände „ Am Wäschbach“ in Leonberg-Höfingen: Der Schaden ist enorm.
Von Franziska Kleiner
Exotisches Obst und Hausmannskost: Ausgefallenes Konzept an neuem Stand in der Sindelfinger Markthalle

Exotisches Obst und Hausmannskost Ausgefallenes Konzept an neuem Stand in der Sindelfinger Markthalle

In der Sindelfinger Markthalle lockt der neue Stand EssBar mit exotischen Früchten und schwäbischer Hausmannskost. Das ist die Philosophie des Betreibers.
Von Leonie Schüler
Nach tödlichem Unfall bei Ehningen: Hohe Unfallgefahr auf kurvenreicher Strecke

Nach tödlichem Unfall bei Ehningen Hohe Unfallgefahr auf kurvenreicher Strecke

Am Dienstagnachmittag ist ein 16-jähriger Motorradfahrer zwischen Mauren und Ehningen tödlich verunglückt – die Strecke ist gefährlich, Unfälle sind häufig.
Von Robert Krülle
Tödlicher Unfall bei Ehningen: 16-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit VW

Tödlicher Unfall bei Ehningen 16-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit VW

Am Dienstagnachmittag kommt es bei Ehningen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Motorradfahrer stirbt.
Von alp/Robert Krülle
Großeinsatz in Renningen: Fast wie im Actionfilm: Bewaffnete Polizisten umstellen ein Haus

Großeinsatz in Renningen Fast wie im Actionfilm: Bewaffnete Polizisten umstellen ein Haus

Ein 66-Jähriger bedroht eine Pflegekraft mit einer Schusswaffe. Ein Spezialeinsatzkommando und Verhandlungsexperten rücken an.
Von Thomas K. Slotwinski
Weitere Artikel zu Böblingen Sindelfingen Breuningerland Baustelle Sperrung A81 Autobahn
 
 