A 81 in Sindelfingen und Böblingen: Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag

Durch die neue Unterführung führt die verlängerte Tilsiter Straße unter der Autobahn 81 hindurch in Richtung der Böblinger Mineraltherme. Noch in diesem Jahr soll damit auch die direkte Auffahrt auf die Autobahn Richtung Stuttgart und Richtung Singen möglich sein. Die Anschlussstelle Böblingen-Ost wird damit zum Vollanschluss – direkt am Sindelfinger Industriegebiet. Am Freitagabend, 20. März, sollen erst einmal die Unterführung sowie die Einfahrt auf die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart durch die Unterführung geöffnet werden. Von der Autobahnausfahrt Böblingen-Ost ist dann auch Linksabbiegen nach Sindelfingen möglich.