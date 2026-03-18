A 81 in Sindelfingen und Böblingen Neue Unterführung am Breuningerland öffnet bald – Sperrung am Donnerstag
Die neue Unterführung zwischen Sindelfingen und Böblingen – direkt am Breuningerland – öffnet Ende der Woche. Was Autofahrer wissen müssen.
Die neue Unterführung zwischen Sindelfingen und Böblingen – direkt am Breuningerland – öffnet Ende der Woche. Was Autofahrer wissen müssen.
Bevor die neue Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen am Breuningerland eröffnet wird, kommt am Donnerstag, 19. März, noch eine Sperrung auf die Autofahrer zu. Das hat die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) mitgeteilt.