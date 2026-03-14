„A Kind Of Magic“ in Stuttgart Kleine Wunder gibt es immer wieder
In der neuen Show „A Kind Of Magic“ im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart kann man seinen Augen kaum trauen, denn hier ist fast alles nur eine Illusion. Oder etwa nicht?
In der neuen Show „A Kind Of Magic“ im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart kann man seinen Augen kaum trauen, denn hier ist fast alles nur eine Illusion. Oder etwa nicht?
Obwohl Jungfrauen schon seit mehr als hundert Jahren schweben oder zersägt werden und die allmächtige künstliche Intelligenz natürlich auch hierzu weiß, wie’s gehen soll, darf man darüber immer wieder aufs Neue staunen. Das italienische Duo Andrew O’Ryon und Lady V sind in der Friedrichsbau-Varieté-Show „A Kind Of Magic“ für solch große Illusionen zuständig, die mit ebenso großem Anlauf und Gesten über die Bühne gehen. „Magie ist überall dort im Leben, wo wir sie sehen“, sagt der Varieté-Direktor Timo Steinhauer bei der Premiere in Stuttgart. Wobei man heutzutage kaum noch weiß, ob man seinen Augen wirklich trauen darf.