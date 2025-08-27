Ein Autofahrer macht nachts an einem Parkplatz an der A3 Pause, als er von einem Jugendlichen um Hilfe gebeten wird. Dessen Eltern sind da schon auf dem Weg in Richtung England.

red/dpa 27.08.2025 - 14:13 Uhr

Ihren 14 Jahre alten Sohn haben Eltern auf der Rückfahrt aus dem Urlaub nachts auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 in Bayern vergessen. Die in England lebende Familie habe bei Lupburg in der Oberpfalz kurz Pause gemacht, als der Sohn von den Eltern unbemerkt den Wagen verließ, teilte die Polizei mit. Die Eltern seien weitergefahren, ohne zu merken, dass der 14-Jährige nicht mehr an Bord war.