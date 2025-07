Urlaubsreise plötzlich gestoppt: Ein Transporter fährt auf einen Familienvan mit fünf Minderjährigen auf. Alle Beteiligten sind leicht verletzt.

red/dpa 04.07.2025 - 06:30 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der A5 nahe Freiburg ist eine siebenköpfige Familie mit fünf Kindern und Jugendlichen leicht verletzt worden. Sie waren in den Urlaub unterwegs gewesen, als ein 57-Jähriger am späten Donnerstagabend mit einem Transporter in ihr Heck fuhr, wie die Polizei mitteilte. Nach Polizeiangaben ist die Fahrbahn in Richtung Süden seit etwa 3 Uhr am Freitagmorgen wieder befahrbar. Wegen des Unfalls war sie zuvor gesperrt.