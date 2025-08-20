Erst tanzt sie auf der Autobahn, dann blockiert sie eine Kreuzung: Warum die 50-Jährige trotzdem nicht in Gewahrsam bleibt.

Eine 50-Jährige hat auf der Autobahn 5 in der Ortenau zwischen linker und mittlerer Spur angehalten, ist aus dem Wagen gestiegen und hat auf der Fahrbahn getanzt. Geistesgegenwärtige Verkehrsteilnehmer hätten die Frau festgehalten, bis die Polizei sie in Gewahrsam genommen habe. „In ihrer Befragung zum Vorfall gab die Frau an, lediglich vom Verkehr genervt gewesen zu sein“, teilte das Offenburger Präsidium weiter mit.

Mehrere Notrufe seien am Dienstagabend eingegangen. Die Autobahnpolizei habe den Verkehr zwischen Appenweier und Offenburg aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen gestoppt. „Wir sind froh, dass das heile ausgegangen ist“, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe weder Alkohol noch Drogen genommen. Eine ärztliche Untersuchung habe auch keine Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand ergeben, so dass sie wieder gehen konnte.

Weiterer Vorfall einen Tag später

Allerdings hatte die Polizei den Angaben zufolge den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein beschlagnahmt. Gegen die Frau werde wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt. Bis dato sei die in Frankreich lebende 50-Jährige nicht derart aufgefallen, sagte der Sprecher.

Doch bei dem einen Mal blieb es auch nicht: Schon am Mittwochmorgen - mehr oder weniger zwölf Stunden später - habe sie mit verschränkten Armen auf einer Kreuzung in Offenburg gestanden und den Verkehr blockiert.

„In Absprache mit ihr wurde sie durch eine Streife an die Grenze zu Frankreich gebracht, wo sie den Heimweg antreten konnte“, heißt es im Polizeibericht. Angezeigt wurde der Vorfall dem Sprecher zufolge jedoch nicht, weil die 50-Jährige den Verkehr dieses Mal nicht gefährdet habe.