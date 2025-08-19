Neben einer Autobahn ist eine Schafherde auf einer Weide untergebracht. Einige der Tiere büxen aus und laufen auf die Fahrbahn.

red/dpa/lsw 19.08.2025 - 14:02 Uhr

Vier Schafe sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Autobahn getötet worden, ein weiteres wurde schwer verletzt. Der 57 Jahre alte Autofahrer habe die Tiere auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) und dem Autobahndreieck Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zu spät gesehen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.