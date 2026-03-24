Eine fehlende Sondergenehmigung führt auf der A6 zu stundenlangem Stillstand: Ein Schwertransport kommt an einer Brücke nicht weiter und muss rückwärts begleitet werden.

red/dpa/lsw 24.03.2026 - 09:24 Uhr

Ein Schwertransport hat auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Der Fahrer bemerkte in der Nacht, dass er eine Brücke in Richtung Heilbronn nicht passieren kann, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt.