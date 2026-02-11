Polizeibeamte kontrollieren Verkehrsteilnehmer auf der A6 bei Hockenheim. Und ihr Geruchssinn bringt sie auf die richtige Spur.

red/dpa 11.02.2026 - 16:22 Uhr

Nachdem Autobahnpolizisten an der Rastanlage Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) kiloweise Drogen in ihrem Kofferraum gefunden haben, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen die 52-Jährige nach gemeinsamen Angaben der unerlaubten Einfuhr und des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie mit einem neuen psychoaktiven Stoff.