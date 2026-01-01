Heftiger Unfall in der Silvesternacht. Vier Menschen werden verletzt, zwei sogar schwer. Bei einer 26-Jährigen kann Lebensgefahr laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Vier Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in der Nähe von Mannheim verletzt, darunter zwei schwer. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war ein 19-jähriger Autofahrer am Neujahrstag gegen 4.00 Uhr morgens auf der linken Spur unterwegs und stieß aus noch ungeklärten Gründen mit einem Fahrzeug auf der rechten Spur zusammen.

Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug des jungen Fahrers und kam nach rund 250 Metern zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Sein 31 Jahre alter Beifahrer sei dabei aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Der Fahrer habe sich leicht verletzt.

Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden

Die 26-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen, und die Polizei schließt Lebensgefahr nicht aus. Ihre 23-jährige Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon.

Es sei ein Schaden von geschätzt 120.000 Euro entstanden. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt am Main für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion sei hinzugezogen worden.