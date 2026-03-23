Autobahnpolizisten waren am Sonntag auf den Wagen mit Anhänger aufmerksam geworden. Der 54 Jahre alte Fahrer gab an, auf dem Weg von Rumänien nach Paris zu sein. Gültige Papiere für die Tiere hatte er nicht, stattdessen ergab sich der Anfangsverdacht einer Urkundenfälschung. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz, das Tierschutzgesetz sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung festgesetzt und das Fahrzeuggespann beschlagnahmt.