Als blinder Passagier fährt eine Katze Tausende Kilometer im Lastwagen aus der Türkei nach Deutschland mit – ohne Wasser und Nahrung. Nur zufällig wurde sie gerettet.

Ohne Wasser und Nahrung hat ein kleines Kätzchen knapp eine Woche lang in einem Lastwagen ausgeharrt. Es war als blinder Passagier aus der Türkei bis nach Deutschland gereist, teilte das Hauptzollamt Schweinfurt mit. Nur durch Zufall wurde die laut miauende Katze bei einer Routinekontrolle der Polizei auf der Autobahn 7 in der Nähe von Würzburg entdeckt. 

 

Demnach hörten Polizeibeamte laute klagende Tiergeräusche aus dem mit Maschinenteilen beladenen Fahrzeug. Aus rechtlichen Gründen durfte allerdings nur der Zoll die Ladung kontrollieren. Daher wurden Fahrzeug samt Kätzchen zunächst zum Hauptzollamt nach Schweinfurt gebracht. Zwischen den geladenen Packstücken entdeckten schließlich die Zöllnerinnen und Zöllner das Tier. Es hockte sichtlich erschöpft und ausgehungert in einem Zwischenraum. 

Dem etwa drei Monate alten Kätzchen geht es den Angaben zufolge inzwischen so weit gut. Es wird im Tierheim Schwebheim (Landkreis Schweinfurt) aufgepäppelt und erhält Medikamente. Nach Genesung und einer kurzen Tollwut-Quarantäne darf die Katze ein neues Zuhause in Deutschland finden.