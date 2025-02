Auf der Autobahn gerät in der Nacht ein Auto ins Schleudern und stößt mit einem Lastwagen zusammen. Ein Mensch wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Wegen eines umgekippten Lastwagens ist die Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe komplett gesperrt. Die Bergung werde noch bis Mittag andauern, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war in der Nacht ein Auto bei Friolzheim (Enzkreis) ins Schleudern geraten und mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Daraufhin sei dieser umgekippt und auf der Fahrbahn liegengeblieben. Der Lastwagenfahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt, der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei ist die A8 in Richtung Karlsruhe zwischen den Abfahrten Heimsheim (Enzkreis) und Pforzheim-Süd komplett gesperrt. In Richtung Stuttgart war bis zum frühen Morgen nur eine Spur befahrbar - inzwischen sind aber in diese Richtung alle Fahrstreifen wieder freigegeben.