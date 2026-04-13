Auf der regennassen Autobahn verliert ein Mann die Kontrolle über seinen Sportwagen und kracht in die Leitplanke. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

red/dpa/lsw 13.04.2026 - 12:08 Uhr

Auf der regennassen Autobahn 8 bei Gruibingen hat ein 22-Jähriger vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist in die Leitplanke geprallt. Das teilte die Polizei mit. Der Porsche kam anschließend quer auf den beiden rechten Fahrspuren zum Stehen.