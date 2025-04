Auf der A8 ereignet sich am Donnerstagabend ein Unfall, in den drei Autos involviert sind. Es entsteht ein Schaden von 130.000 Euro, mehrere Menschen werden leicht verletzt.

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos sind am Donnerstagabend auf der A8 bei Leonberg (Landkreis Böblingen) vier Menschen leicht verletzt worden.

Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr eine Fahrerin eines Seat gegen 20.50 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe und wollte zwischen Leonberg West und Rutesheim von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln.

Dabei sei es zu einer Kollision mit einem auf der linken Spur fahrenden Mercedes gekommen, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion am Abend. Nach einer Vollbremsung des Mercedes kollidierte zudem ein von hinten kommender Audi mit dem Mercedes, so der Sprecher weiter.

130.000 Sachschaden nach Unfall auf A8

Alle drei beteiligten Autos wurden demnach zunächst nach links gegen die Leitplanke abgewiesen und landeten dann im Seitenstreifen. Der Mercedes sei dort in einem Graben auf dem Dach gelandet. Die Seat-Fahrerin, der Mercedes- und der Audi-Fahrer sowie dessen Beifahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Ein Beifahrer im Mercedes blieb unverletzt.

Durch die Kollision entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 130.000 Euro. Alle drei Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Weil der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, musste die A8 nicht gesperrt werden, so der Polizeisprecher.