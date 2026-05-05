A8 bei Leonberg Selbst Berlin schaut auf den Engelbergtunnel
Der Engelbergtunnel ist einer der meistbefahrenen Tunnel bundesweit. Wenn er blockiert ist, hat das massive Auswirkungen. Deshalb ist er Teil der kritischen Infrastruktur – mit Folgen.
Der Engelbergtunnel ist einer der meistbefahrenen Tunnel bundesweit. Wenn er blockiert ist, hat das massive Auswirkungen. Deshalb ist er Teil der kritischen Infrastruktur – mit Folgen.
Der Engelbergtunnel ist ein Nadelöhr – was mit dem Brand Anfang März und der folgenden Sperrung einmal mehr deutlich wurde: wochenlang ging nichts mehr in der Region. Weder auf der A 8 rund um das Leonberger Dreieck, noch auf der A 81 bis weit in den Landkreis Ludwigsburg hinein, ganz zu schweigen von den Ausweichrouten durch enge Dorfstraßen. Der Engelbergtunnel befindet sich auf einem der meistbefahrenen Autobahnabschnitte des Landes. Ob Berufspendler, Dienstleister oder Lieferanten – sie alle sind darauf angewiesen, den Tunnel zu nutzen. Er ist deshalb vor Sabotageakten und Terrorismus, Naturkatastrophen und Technischem Versagen besonders geschützt – als Teil der Kritischen Infrastruktur des Landes.