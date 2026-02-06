Erneut ein Unfall auf der neuen A8-Trasse: Zwei Autos krachen zusammen, ein Mensch erleidet einen Schock. Der Verkehr staut sich auf knapp 10 Kilometern.
06.02.2026 - 14:42 Uhr
Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Pforzheim hat zu erneuten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der neuen Autobahn-Trasse geführt. Dort waren auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart zwei Autos aufeinander aufgefahren. Ein Mensch erlitt durch den Unfall einen Schock, wie ein Polizeisprecher sagte. Sonstige Verletzungen habe es nach ersten Erkenntnissen keine gegeben.