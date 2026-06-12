Sperrung in Richtung Stuttgart am Wochenende – Was Autofahrer wissen müssen

Bauarbeiten, Sperrung und ein Appell: Bei Pforzheim wird am Wochenende die A8 in Richtung Stuttgart gesperrt. Welche Umleitung es gibt.

red/dpa 12.06.2026 - 12:22 Uhr

Achtung Baustelle - auf der ohnehin staugeplagten Autobahn 8 bei Pforzheim ist in den nächsten Tagen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Weil die Straßendecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord repariert werden muss, wird dort über das Wochenende die Fahrbahn Richtung Stuttgart gesperrt; die in Richtung Karlsruhe ist laut der Autobahn GmbH Südwest nicht betroffen.