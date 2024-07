Zwischen einem Lkw und zwei Autos kommt es auf der A8 bei Rutesheim am Montagabend zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt werden. Die Autobahn muss für eine Stunde voll gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.

Die A8 musste am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Heimsheim (Enzkreis) und Rutesheim (Kreis Böblingen) nach einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Fahrtrichtung München für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam es gegen 20.30 Uhr zwischen einem Lastwagen und zwei Autos zu dem Unfall. Die Unfallstelle liege laut dem Polizeisprecher kurz vor der Anschlussstelle Rutesheim in Fahrtrichtung München. Die Polizei rückte an und sperrte die Autobahn in diesem Bereich komplett, auch ein Rettungswagen war im Einsatz.

Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zur Schwere der Verletzungen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Gegen 21.30 Uhr wurde die rechte Fahrspur wieder freigegeben.