mmf 29.10.2024 - 12:25 Uhr

Lebensbedrohliche Verletzungen hat ein 29 Jahre alter Fiat Ducato-Fahrer erlitten, der am Montag gegen 23.10 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe in einen Unfall verwickelt war.