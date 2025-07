Mit Abfall beladener Sattelzug in Brand geraten – kilometerlanger Stau

Ein Sattelzugfahrer bemerkt auf der A8, wie seine Ladung in Brand gerät. Die Feuerwehr rückt an. Ein langer Stau ist die Folge.

Matthias Kapaun 21.07.2025 - 17:00 Uhr

Ein mit Abfall beladener Sattelzug ist am Montagvormittag auf der A8 bei Stuttgart-Plieningen in Brand geraten, was einen mehrere Kilometer langen Stau zur Folge hatte.