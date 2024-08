Am Donnerstagnacht erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) schwere Verletzungen.

Maria Fischer Melanie 30.08.2024 - 10:04 Uhr

Am Donnerstagnacht ist ein Motorradfahrer auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge – unter anderem ein Laster – beteiligt. Die Strecke war in Richtung München über Stunden gesperrt.