Eine 64-Jährige ist am Freitagabend betrunken auf der A8 am Drackensteiner Hang unterwegs. Als die Polizei sie stoppt, wird die Seniorin handgreiflich.

Annika Mayer 30.08.2025 - 10:44 Uhr

Polizeibeamte haben am Freitagabend eine betrunkene Autofahrerin auf der A8 im Bereich des Drackensteiner Hangs in Richtung Stuttgart gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, hatten zuvor mehrere Verkehrsteilnehmer am Freitagabend einen Peugeot mit französischer Zulassung gemeldet, der in gefährlicher und auffälliger Weise unterwegs war.