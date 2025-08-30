Eine 64-Jährige ist am Freitagabend betrunken auf der A8 am Drackensteiner Hang unterwegs. Als die Polizei sie stoppt, wird die Seniorin handgreiflich.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Polizeibeamte haben am Freitagabend eine betrunkene Autofahrerin auf der A8 im Bereich des Drackensteiner Hangs in Richtung Stuttgart gestoppt. Wie die Polizei mitteilt, hatten zuvor mehrere Verkehrsteilnehmer am Freitagabend einen Peugeot mit französischer Zulassung gemeldet, der in gefährlicher und auffälliger Weise unterwegs war.

 

Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei konnte das Fahrzeug am Parkplatz Kornberg kontrollieren. Dabei wurde laut Polizei schnell klar, dass die 64-jährige Fahrerin erheblich betrunken war. Ihr gelang es demnach nicht einmal mehr, den angebotenen Atemalkoholtest durchzuführen. Als sie zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Standort des Verkehrsdienstes Mühlhausen verbracht werden sollte, widersetzte sie sich und schlug gezielt nach den Beamten.

Drei der Beamten wurden dabei der Polizei zufolge leicht verletzt. Gegen die Fahrerin wird nur wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie dem tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.