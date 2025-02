Fahrerflucht in Leonberg Böse Überraschung nach dem Bankbesuch

Nur kurz das Auto geparkt, um was zu erledigen, und bei der Rückkehr erwarten einen 4000 Euro Sachschaden am Wagen – vom Verursacher keine Spur. So geschehen am Donnerstag in Leonberg. Die Polizei sucht Zeugen.