Es ist eine der größten Baustellen im Land: die so genannte Enztalquerung bei Pforzheim. Das Projekt startete schon mit Verspätung. Die Fertigstellung wurde auf 2027 erneut verschoben.

Stau zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-West, stockender Verkehr in Richtung Karlsruhe ab Heimsheim – kaum eine Verkehrsinfo im Radio vergeht ohne Staumeldung auf der Autobahn 8 bei Pforzheim. Bereits seit Oktober 2021 wird dort auf 4,8 Kilometern Länge an der Enztalquerung gebaut. Eine Fertigstellung ist erst für 2027 erwartet. Doch was wird dort eigentlich gemacht?