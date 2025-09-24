£
 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Geduldsprobe auf der A8 nimmt kein Ende

Dauerproblem bei Pforzheim Der Stillstand auf der A8 geht weiter

, aktualisiert am 24.09.2025 - 16:50 Uhr
Geduldsprobe auf der A8 nimmt kein Ende
1
Aprilscherz mir ernstem Hintergrund: Nicht nur der Pforzheimer FDP-Landtagsabgeordnete Erik Schweickert ist genervt von dem Dauerstau auf der A8. Foto: privat

Staus gehören zum Verkehrsalltag, aber die Dauerbaustelle der A8 bei Pforzheim toppt alles. Jetzt verlängern sich die Arbeiten um ein weiteres Jahr.

Politik/Baden-Württemberg: Rüdiger Bäßler (rub)

Von Stuttgart zügig nach Karlsruhe fahren, das ist seit Jahren ein schöner Autofahrertraum. Seit Jahrzehnten währt der sechsstreifige Ausbau der Strecke, aber ein Pfropfen ist unverändert verstopft, und das wird sich so bald nicht ändern. Entlang der Pforzheimer Senke, bei Planern Enzquerung genannt, herrscht auf 4,8 Kilometern Länge meist Stillstand.

 

Im vergangenen Jahr hat der ADAC erneut den Abschnitt Pforzheim zum baden-württembergischen „Stau-Hotspot“ gekürt. Den Zählungen des Clubs zufolge standen Verkehrsteilnehmer zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord übers Jahr 2252 Stunden Stoßstange an Stoßstange. Für die Autobahn Stuttgart-Karlsruhe wurden 136 Staustunden je Kilometer Autobahn errechnet. Auf Platz zwei folgt der A5-Abschnitt Karlsruhe-Heidelberg mit 108 Staustunden. Logisch, das ist die Ausweichroute.

Wie ernst die Lage ist, zeigt die Polizeistatistik

Wie ernst die Lage ist, belegt eine Statistik des Polizeipräsidiums Pforzheim. Demnach rückten Beamte im vergangenen Jahr wegen 644 Verkehrsunfällen zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und -Süd aus. 59 Leichtverletzte, drei Schwerverletzte. Im Jahr davor waren die Zahlen ähnlich. Diese Staustelle gefährdet die Gesundheit von Menschen, verschluckt Millionen Arbeitsstunden Berufstätiger und kostet die Versicherungswirtschaft sowie den Steuerzahler riesige Summen. Wegen der „Belastung für die eingesetzten Polizeibeamten“, so der Leiter der Verkehrsgruppe Bundesautobahn bei der Pforzheimer Polizei, habe der Personalbestand vor Ort „angepasst“ werden müssen. Einsätze müssten auch auf Umleitungsstrecken gefahren werden.

Angesichts der Lage schockte eine Mitteilung der Autobahn GmbH Mitte Juni, wonach sich die 2021 begonnene Fertigstellung der Enztalquerung wohl bis Ende 2027, also um ein Jahr, nach hinten ziehen werde. Da half auch nicht der fröhliche Ton, den die Direktorin der Niederlassung Südwest, Christine Baur-Fewson, anschlug: „Der sechsstreifige Ausbau der A8 bei Pforzheim ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Baden-Württemberg. Wir machen sehr gute Fortschritte und freuen uns auf weitere wichtige Meilensteine in diesem Jahr.“

Unsere Empfehlung für Sie

A8-Nadelöhr Pforzheim: Wie geht es voran bei der Riesen-Baustelle?

A8-Nadelöhr Pforzheim Wie geht es voran bei der Riesen-Baustelle?

Es ist eine der größten Baustellen im Land: die sogenannte Enztalquerung bei Pforzheim. Das Projekt startete schon mit Verspätung. Die Fertigstellung wurde auf 2027 erneut verschoben.

Leider, so die Erklärung, seien im Untergrund des Bereichs des Karlsruher Hangs Wassereinlagerungen im Erdreich entdeckt worden. Und beim Abriss der alten Enzbrücke habe die „Vorgehensweise“ geändert werden müssen. Die prognostizierten Gesamtkosten von 340 Millionen werden gerissen, das ist klar. Die Frage ist nur, um welche Summe. Man erstelle „derzeit die Kostenfortschreibung“, heißt es bei der Autobahngesellschaft.

Die Großbaustelle Foto: Lange

Der Pforzheimer FDP-Landtagsabgeordnete Erik Schweickert, zuständig für den Enzkreis, ist genervt von der „Ankündigungspolitik“ der Bauträgerin. Der Ausbau der alten Autobahn von vier auf sechs Spuren sei nötig, findet auch er, aber er sieht erhebliche Einschätzungsfehler der Planer. So seien Querungen und Brücken an der Peripherie der A 8 bei Pforzheim, wie etwa die Überführungen über die Kreisstraßen 4500 und 9807, schon 2022 abgerissen worden. „Und dann hat man festgestellt, dass die Planung nicht hält.“ Längst fehlten so auch Ausweichstrecken für den Baustellenbetrieb.

Auch Umleitungsstrecken sind dicht

Zum Dominoeffekt gehöre, dass Gemeinden entlang Umleitungsstrecken wie Niefern-Öschelbronn, wo ein Regenüberlaufbecken an der Hauptstraße entstehen soll, überrumpelt würden. Die weitere Projektverschiebung „kostet die Gemeinden ein Affengeld“, so Schweickert. Er kenne niemanden in seiner Region, „der durch die Sperrung nicht in Mitleidenschaft gezogen worden ist“. Darunter auch Vereine, die Nachwuchs verlören, weil Trainings- oder Übungsstunden nicht verlässlich erreicht werden könnten.

„Der Leidensdruck ist hoch“, beklagt auch Oliver Reitz, seit 2012 Direktor des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim. „Tagtäglich“ versuchten Autofahrer, sich von der verstopften A 8 aus alternative Wege durchs Pforzheimer Stadtgebiet zu bahnen, zum Leidwesen abgasgeplagter Anwohner und Geschäftsleute. Lieferanten kämen verspätet ans Ziel, Geschäftsreisende würden den Raum Pforzheim großräumig umfahren oder ganz meiden. Das Ansehen der Stadt bei Touristen: schlecht. „Pforzheim hat ein Image als Staustadt, das es selbst nicht verschuldet.“

Unsere Empfehlung für Sie

Bund gibt kein Geld: „Eine Frechheit“ – Frust in Enzweihingen über Streichung des B10-Ausbaus

Bund gibt kein Geld „Eine Frechheit“ – Frust in Enzweihingen über Streichung des B10-Ausbaus

Staus auf der B10 plagen in Vaihingen-Enzweihingen im Kreis Ludwigsburg die Einwohner – eine Umfahrung soll her. Jetzt kommt aber raus: Der Bund gibt für das Projekt kein Geld.

Tobias Volle, Baubürgermeister von Pforzheim, zeigt sich machtlos angesichts der Lage. „Eine Lösung gibt es nicht“, sagt er. Nur Hoffnung. Man sei „zuversichtlich, dass wir jetzt auf die Zielgerade kommen, ein Ende der Arbeiten zumindest näher rückt.“ Die Fahrbahn Richtung Stuttgart wird derzeit in einen Trog gelegt, der später zum Schutz vor Lärm überdeckelt wird.

Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, ist ebenfalls tief drin in den Planungen. Auch er plädiert fürs Durchhalten. Die Pforzheimer Senke werde bei entschärftem Gefälle künftig für Lkw leichter zu befahren sein, das gebe einen „Supereffekt“ beim CO2-Ausstoß.

Ob weitere Verzögerungen über 2027 hinaus wie bisher hingenommen würden, daran hat Politiker Schweickert erhebliche Zweifel. Für viele Menschen seien diese Großbaustelle und ihre Folgen schon jetzt Beleg für einen in Teilen dysfunktional gewordenen Staat. Die Pforzheimer Senke sei bereits „ein Demokratieproblem“ geworden.

Weitere Themen

Unruhe im Landtag: Weitere Konsequenzen aus Hakenkreuz-Skandal

Unruhe im Landtag Weitere Konsequenzen aus Hakenkreuz-Skandal

Der Landtag zieht Konsequenzen aus dem Hakenkreuz-Skandal. Dass der Posten des Landtagsvizes wiederbesetzt wird, wird immer unwahrscheinlicher.
Von Annika Grah
Unglück am Starnberger See: Opa will Spielzeugboot von Enkel aus Wasser fischen – und ertrinkt

Unglück am Starnberger See Opa will Spielzeugboot von Enkel aus Wasser fischen – und ertrinkt

Beim Versuch, das Spielzeugboot seines fünfjährigen Enkels aus dem Wasser zu bergen, ist ein Rentner aus Baden-Württemberg am Starnberger See ertrunken.
Messerattacke in Mannheim: Lebenslange Haft nach Mord an Rouven Laur rechtskräftig

Messerattacke in Mannheim Lebenslange Haft nach Mord an Rouven Laur rechtskräftig

Sulaiman A. hatte 2024 sechs Menschen auf dem Mannheimer Marktplatz mit dem Messer angegriffen – der Polizist Rouven Laur starb kurz darauf. Das Urteil ist nun rechtskräftig.
Baden-Württemberg: Wann hört der Regen auf? Wird es wärmer?

Unwetter und Dauerregen in Baden-Württemberg Wann wird es wieder wärmer?

Dauerregen, kühle Temperaturen und kaum Sonne prägen das Wetter. Wann ist Besserung in Sicht?
Von Lukas Böhl
Tote Frau im Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger tötete wohl erst Mutter und dann sich selbst

Tote Frau im Rhein-Neckar-Kreis 19-Jähriger tötete wohl erst Mutter und dann sich selbst

Ein Spaziergänger hatte die Leiche der 45-Jährigen am Sonntag in einem Wald gefunden. Stunden zuvor war der 19-jährige Sohn mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren und gestorben.
Disney auf Schlingerkurs: Kimmel macht sich bei Rückkehr auch über Disney-Konzern lustig

Disney auf Schlingerkurs Kimmel macht sich bei Rückkehr auch über Disney-Konzern lustig

An welche Bedingungen hat der Mutterkonzern Disney eigentlich Jimmy Kimmels Rückkehr geknüpft? Der Comedian macht einen Witz – mit einem wahren Kern.
Von Eberhard Wein
Tödlicher Unfall in Rastatt: Mann fährt rückwärts aus Einfahrt und übersieht Seniorin – Frau tot

Tödlicher Unfall in Rastatt Mann fährt rückwärts aus Einfahrt und übersieht Seniorin – Frau tot

Ein Mann fährt in Rastatt mit einem Kleintransporter rückwärts aus einer Einfahrt – und übersieht dabei eine Fußgängerin. Der Zusammenstoß endet für die Seniorin tödlich.
Grün und Ruhe im „Europa Vallée“: Europa-Park plant neuen Freizeitstandort im Elsass

Grün und Ruhe im „Europa Vallée“ Europa-Park plant neuen Freizeitstandort im Elsass

Den Europa-Park nördlich von Freiburg besuchen jährlich über sechs Millionen Menschen. Nun denkt die Inhaber-Familie über eine Filiale in Frankreich nach - mit einem neuen Konzept.
Unfall in Baden-Württemberg: Massenkarambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten

Unfall in Baden-Württemberg Massenkarambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten

Auf der A659 muss ein Autofahrer bremsen. Andere Fahrer schaffen das in der Folge nicht mehr rechtzeitig – es kommt zu einer Massenkarambolage.
Wetter in Baden-Württemberg: Überschwemmungen drohen – Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Wetter in Baden-Württemberg Überschwemmungen drohen – Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen: Bis Donnerstag könnten örtlich bis zu 100 Liter pro Quadratmeter fallen – es drohen Überschwemmungen und vollgelaufene Keller.
Weitere Artikel zu Stau A8 Infografik
 